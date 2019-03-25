韓國瑜拜會港澳中聯辦 立法院副院長蔡其昌這麼說…

2019-03-25 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕針對高雄市長韓國瑜與香港、澳門兩地的中聯辦主任會面，引發爭議，立法院副院長蔡其昌今天表示，對於兩岸交流樂觀其成，但涉及敏感議題或人物，應公開透明化，這是是民主國家最基本的要求，也是政治人物基本的common sense（常識）。

蔡其昌今天上午前往民進黨台中市黨部登記黨內參選立委時，接受媒體詢問，針對韓國與香港、澳門兩地的中聯辦主任會面引發爭議表達看法。

蔡其昌說，兩岸的交流，無論官方、民間，我們都樂觀其成，但是台灣的社會跟民眾還是希望涉及這種比較敏感的議題，或者接見比較敏感的人，應該要公開透明，因為大家還是會擔心，「這無涉藍綠」，重點是兩岸關係裡面，這種是台灣社會最敏感的地帶。

蔡其昌表示，樂見韓市長或其他政治人物進行兩岸的交流，但是見了這種很特殊的人，很敏感的人，大家會擔心到底談什麼，所以公開透明是民主國家最基本的要求，也是政治人物基本的common sense，所以我們還是希望為了解決台灣社會的疑慮，韓市長在接見這些敏感人物或敏感行程的時候，能夠儘量以公開透明的方式來做，會比較好。

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