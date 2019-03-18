繼中天文旦新聞後 農委會今再要求中國時報道歉

2019-03-18 22:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國時報今天報導農委會從2年前開始養網軍，農委會晚間發出新聞稿，呼籲中國時報公開道歉、停止散播不實訊息，否則將採取法律行動。

農委會指出，中國時報今天以「獨家！抓到了，農委會前2年就砸數千萬養網軍」誣指農委會養網軍，稍後雖將標題修正為「獨家》藍委：農委會前2年就砸數千萬養網軍」，內容仍是錯誤的，農委會對於中國時報惡意抹黑報導表達強烈抗議，呼籲該報道歉並停止散播這種不實訊息，否則該會將採取法律行動。

農委會表示，中國時報引用立委陳宜民提供照片，指稱「抓包」農委會前年就砸千萬養網軍，其實該報刊登的照片根本是農委會日前提供給陳宜民的，是「106年新農業政策多元傳播」採購案徵求文件內容。

農委會說明，內容可清楚看出，農委會是請投標廠商規劃網路媒體專案企劃或網路廣告執行、社群媒體廣告刊登與素材製作，以及影音平台素材製作與刊登手機廣告等，以「網路媒體專案企劃」這個項目為例，該年度廠商實際執行的項目是「學校午餐四章1Q、捕蜂捉蛇、農藥減半」等專題，至於其他的圖卡、影片等素材製作項目也很清楚，哪裡有養網軍？

農委會強調，立委陳宜民一直懷疑該案裡面有在養網軍，其實根本沒有，由於近年網路媒體興起，社群媒體與手機成為政策溝通重要場域，因此從105年底開始注意到此一趨勢並決定調整政策宣導方式，因此從106年開始將原在電視與報紙等媒體刊登廣告的經費縮減，改為採購網路媒體刊登與素材製作，也因此才有「106年度新農業政策多元傳播案」的採購，該案除了網路廣告與文宣素材製作外，也包含農業議題大數據分析，以及舉辦農業黑客松競賽，以及大型農產品線上拍賣活動等結合網路社群的農業行銷推廣活動。

去年起，農業錯假訊息氾濫影響農業，因此該會將標案調整為以破除錯假訊息為主，將駐會人數由106年的圖卡美術編輯1人，在新標案中擴編為包括文字、影音、圖卡製作與企劃統籌的小編團隊，期望能提升回應錯假訊息的能量。

農委會也針對曾銘宗委員關切108年破除假訊息標案的工作項目中，有所謂「非廣告形式的宣傳」，認為那是在養網軍，該會解釋，那是因為像PTT這類文字型為主的網路論壇，本身無法刊登廣告，所以必須由小編以農委會名義上網以文字提供正確訊息，也因此才有這樣的工作項目需求，屆時都會用農委會小編名義出現，但這也絕對不是網軍。

對於近期一再被批評養網軍，農委會表示，雖感無奈，仍會不厭其煩地澄清說明，沒有編列預算養網軍，但是若遇到錯假訊息，一定強力澄清。

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