假新聞！破傷風變大法師？ 疾管署：不實訊息已要求更正

2019-03-18 21:51

〔記者林惠琴／台北報導〕部分媒體昨起陸續報導「感染破傷風會變這樣，網友驚：好像大法師」等新聞，對此，衛福部疾管署表示，今年並未發布任何破傷風病例，媒體引用的是2012年新聞稿，搭配其他疾病照片，可能引起民眾誤解而有不必要的擔憂，已要求下架相關訊息。

疾管署表示，相關新聞使用該署於2012年6月29日公布的新聞稿做不適當引述，致使民眾可能誤認為文中案例為今年首例，有可能進一步造成不必要的擔憂或誤解。

疾管署說明，相關新聞的「角弓反張」圖片是出自國外期刊的其他論文，根本不是破傷風病患，而是抗NMDA受體腦炎（anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis）病患症狀，該疾病為一種自體免疫疾病。

疾管署強調，根據「傳染病防治法」第9條規定，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情或中央流行疫情指揮中心成立期間防治措施的相關訊息，有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞，經主管機關通知其更正者，應立即更正，已通知相關媒體立即下架或更正此項不實訊息。

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