農委會正面迎戰假消息 陳吉仲：招標案是為了反擊不實報導

2019-03-14 17:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會今年公開招標案「加強農業訊息因應對策計畫」，今天被國民黨立委曾銘宗批評是「養網軍」，農委會主委陳吉仲說，農委會要正面迎戰假消息，絕對不是養網軍，歡迎有志一同的朋友一起加入。

陳吉仲說，農委會針對許多對農委會甚至台灣農業的不實報導，所造成許多負面影響嚴正說明，影響到他個人或農委會事小，影響到農民權力絕對要站出來力挺，今天某晚報引用國民黨立法委員的說法，稱農委會用公帑買網軍，這就是不實報導，農委會針對網路媒體不實消息報導當然要澄清，否則會影響農民權益。

陳吉仲舉例，去年網路上瘋傳香蕉生產過剩在高雄某地傾倒，結果發現原來是民國96年的照片，如果沒有立刻澄清，讓不實報導流竄，影響的是一、兩萬名香蕉農的收入；還有去年說鳳梨生產過剩傾倒河邊，結果是來自中國的圖片，鳳梨農民求助無門，農委會必須在第一時間站出來幫忙澄清。

陳吉仲還說，去年還有一篇惡劣的新聞，特定媒體報導青花菜崩盤，當天價格每公斤明明超過30元，卻用崩盤來說只有10元，萬一商人引用錯誤報導，用不實網路訊息跟農民收購，農民權益就會受影響，所以農委會需要用招標案，第一時間澄清不實報導。

去年底非洲豬瘟還沒進來，也有假消息說台灣有病毒，陳吉仲說，非洲豬瘟邊境阻絕絕對做到百分之百，去年底網路上有消息說台灣有陽性病毒，造成消費者不敢購買國內豬肉，結果病毒還沒進來，豬肉價格就被影響，農委會也是需要第一時間出來澄清，否則2000億產值會白白受到影響。

最近，又有人說文旦價格只有每公斤30元，陳吉仲說，這就是嚴重不實報導，媒體操作農業議題，影響的是農民權益，過去4年文旦價格，去年因為八二三水災價格受影響之外，都在每公斤70幾到80，每台斤46到56，何來30元之說？結果現在還在開花還沒收成就炒作，影響的當然是雲林、台南文旦農的收入，第一時間要對不實報導澄清。

陳吉仲強調，農委會招標案是為了正面迎戰不實報導，招標案完全公開透明，依照規定辦理，才不會像2014年國民黨執政時的行政院，成立新媒體小組聘人卻不敢公開，農委會招標公開透明，依照規定辦理，歡迎大家共同檢視。

陳吉仲說明，農委會這個招標案，是用農委會機關名稱，在社群平台提供正確資訊，針對不實消息反擊，才不會用幕僚或網軍名義，招標採購內容則是針對假訊息第一時間查核，需要時間人力所以需要聘人，還要製作圖文影片讓大家第一時間知道，需要有人進行整理的工作。

陳吉仲說，招標案不是要到網路帶風向，而是提供正確資訊給關心農業議題的人，各位對農業議題有興趣的話歡迎加入，一起投入為農業打拚，農委會不會對不實報導假消息妥協，反而要積極迎戰，確保農民收入。

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