農委會遭疑養網軍 Kolas反擊：馬政府時代就有新媒體小組

2019-03-15 18:28

〔記者李欣芳／台北報導〕農委會遭國民黨立委質疑今年編列1450萬元預算「養網軍」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天回擊說，馬政府時代就開始組「新媒體小組」，當時還有新聞報導為憑：「強化網路宣傳 政院將設新媒體小組」，怎會換人執政以後就改口扭曲說是「養網軍」、「操縱輿論」、「帶風向」？總不能因為有假訊息被農委會抓包就扭曲事實吧？

Kolas在臉書發文指出，「選舉歸選舉，不要太離譜」，以前，政府為了跟人民溝通，在只有電視、報紙、廣播的年代，沒有新聞專長的公務員為了發布政府政策，也要硬著頭皮學會寫「新聞稿」發給報社、電視台刊登，以把政府的立場公告周知。坦白講有時寫出來的新聞稿不但文言文，又艱澀，記者還未必讀的懂。

「我當記者的年代看到某些新聞稿也三條線，但畢竟仍在文字當道的年代，總是咬著牙，公務員也有樣學樣，努力學習新聞稿的寫作體例，跟媒體溝通。那是上一個世紀」。Kolas說，現在，媒體更多元，除了傳統媒體，還有社群網站等新媒體，各部會也開始經營臉書或Line群組，希望可更快速直接跟人民溝通。

Kolas指出，因為我們老早就發現，民眾已經越來越沒耐性讀完我們的新聞稿 （尤其當新聞稿寫得不好，更是每況愈下）。但由於歷屆高普考從來都沒有招考影音考科，現在的公務員的專長多是一般行政、教育行政、社會行政..等各有專長，卻不具備攝影、設計、製作懶人包、剪接影音的專長，而且這種技術不是硬著頭皮就學得來，這一類的專長，不是只處理「文字」就好，是截然不同的專長領域，沒有幾年是學不來。

她說，因此政府在原有編定的預算中，透過合法又公開的採購程序，對外採購製作圖卡、剪接影音的服務，希望可以拋棄上個世紀「一張新聞稿」的舊模式，用新的方式跟人民溝通，傳達政府政策與立場。

據悉，在馬英九擔任總統時期，2014年行政院為加強政府部門的新媒體運用能力，設立「新媒體小組」。以任務編組的方式，網羅年輕人才，針對社群網路、新媒體等蒐集議題，也藉此傳播訊息，當時新媒體小組即編制於行政院發言人室底下，並由當時的行政院發言人孫立群編組與領軍。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回擊說，馬政府時代就開始組「新媒體小組」編制。（圖取自Kolas臉書）

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）。（記者簡榮豐攝）

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