賴清德將登記參選2020 段宜康：樂見良性競爭

2019-03-18 09:41

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨今起進行總統大選黨內初選登記，本週五截止，前行政院長賴清德向媒體表示，他決定勇敢承擔責任，今將前往登記；面對2020大選，總統蔡英文先前已宣布將競選連任；對此，民進黨立委段宜康指出，樂見黨內良性競爭，相互刺激才會進步，但希望不要因為職務的競逐傷害到黨，應展現民主風範。

立法院司法及法制委員會今併案審查「法律扶助法部分條文修正草案」，針對總統大選黨內初選登記，召委段宜康在會前受訪表示，樂見黨內良性競爭，相互刺激才會進步，只要不是互相傷害，他認為對民進黨的競爭力都會提升。

段宜康說，民進黨既然有黨內競爭機制，當然希望看到更多「有資格參選」，也就是在社會的評價上，覺得此人足以擔任總統這個職務的黨內同志，都能勇敢的出來爭取承擔的機會。

段宜康表示，我們當然不曉得有誰會去登記，因為今天才開始，但我們希望確立一個原則，就是在過程參與的競爭各方，希望能維持民主的風度，希望不要因為這個職務的競逐傷害到黨，希望在競爭的過程中，讓大家更認知民進黨真正是一個民主政黨，展現民主風範。

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