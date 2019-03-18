成功抵擋「韓流」 賴：保住真氣 心存感激

2019-03-18

〔記者萬于甄、李容萍、魏瑾筠、陳心瑜／綜合報導〕對於此次四席立委補選結果，前行政院長賴清德昨天認為要珍惜、感激，回應人民期待，保住這口真氣；桃園市長鄭文燦表示，人民只是給民進黨再次的機會；民進黨主席卓榮泰則呼籲，民進黨只有團結一致才能夠向前走。

鄭文燦：要累積民氣減少民怨

台南立委這一席次，在賴清德連續三週風雨無阻的助攻下拿下。不少人認為此戰，賴清德功不可沒。但賴也坦言，這戰國民黨對手也拿下超過四十％的選票，這是過去二選區從沒發生過的情況，民進黨不能因勝選就誤解，應珍惜、心存感激這個機會，由大家共同努力打拚解決、回應人民的期待，保住這一口真氣。

賴清德說，這場選舉除了郭國文競選團隊及全黨團結投入外，特別是前總統陳水扁也站出來，成為選舉勝敗的關鍵，呼籲總統蔡英文重視特赦陳水扁的議題。

擔任民進黨北區輔選小組召集人的桃園市長鄭文燦昨表示，立委補選結果民進黨算是小贏，但還沒有完全恢復元氣，人民只是給民進黨再次的機會。他說，民進黨要把流失的民心找回來，還要更團結、更謙卑、更務實，也要敢於修正人民不滿的政策及作為；未來要「接地氣、做實事、便民興利」，只有這樣才能累積民氣、減少民怨，「這是民進黨再起的唯一道路」。

民進黨主席卓榮泰昨天上午陪同新北市三重區立委補選當選人余天謝票。卓榮泰說，民進黨在立委補選並不算贏，只能算是傷口止血，一個帶有傷痕、剛剛止血的人仍稱不上健康，未來仍要一路向前。對於有支持者肯定卓榮泰「化解派系恩怨有功」，卓榮泰表示，當然不是這樣，他引用前總統陳水扁所說的「過去的恩怨別計較」，民進黨只有團結一致才能夠向前走。

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