民進黨總統初選啟動 蔡本週登記 賴思考中

2019-03-18 06:22

立委補選守住兩都席次 解蔡連任危機

〔記者楊淳卉、萬于甄、賴筱桐、陳心瑜／綜合報導〕立委補選上週六落幕後，民進黨本週啟動總統初選作業，今起至週五開放領表、登記。表態競選連任的蔡英文總統在完成登記後，將在21日啟程出訪南太友邦拚外交。前行政院長賴清德是否會領表登記參選，引發外界關注，他昨被問及下一步動向時回應，在立委輔選過程中傾聽到基層民眾聲音，會進一步思考。

獨派對蔡尋求連任有雜音 曾挺賴出馬

民進黨在這次立委補選守住新北及台南的席次，除了黨暫時止血，也形同解除蔡連任之路的一項危機。儘管蔡英文2020選情仍不被看好，但目前黨內主要氣氛與共識，仍是支持由蔡競選連任；不過，獨派團體仍對蔡尋求連任有雜音，過去曾多次召開記者會，力挺賴清德出馬，「請蔡總統休息」。

蔡英文昨被媒體詢問2020連任是否有信心時回應，立委補選結束後，很多事情會拿出來檢討，希望作為後續執政的參考，「檢討在這階段是最重要的」。

台南立委補選一戰，賴清德賣力輔選，被喻為以「清流」力抗「韓流」，賴的下一步規劃將牽動民進黨2020總統大選的局勢；但賴昨陪同立委當選人郭國文謝票時，僅說下一步就是先好好謝票，表達對市民相挺的感激，而輔選過程中傾聽到的基層民眾聲音，也會進一步思考。

民進黨規劃，總統初選22日截止登記後，4月4日至9日間舉辦政見發表會；若有兩組人馬以上參加初選，4月10日即進行初選民調；4月17日中執會公告總統初選候選人提名名單。

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨的隊伍已經變化陣型，未來會繼續調整、擴大黨務改革，今天起是總統提名登記，下週是立委提名登記作業，他要讓國人看到民進黨用最公正、公平的機制，完成黨內初選並做好黨內團結，唯有如此，人民才會相信民進黨正一步步地走在改革的路上。

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