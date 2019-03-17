各媒體超不爽《中天》！東森新聞工會發文狂轟王又正

2019-03-17 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》主播王又正陷入性騷疑雲，他在採訪謝龍介、韓國瑜時被鏡頭拍到對《東森新聞台》女記者勒脖、撞胸，東森新聞工會對此表示，會幫助女記者對王又正提告，狂轟王又正「公然施暴，涉嫌性騷擾」。

東森新聞工會透過「東森勞工俱樂部」臉書粉絲專頁，在今（17）日晚間6點54分發文表示，「王又正之行為，有影片為證，不僅屬公然施暴，涉嫌性騷擾，也已構成阻撓記者的採訪自由」，但王又正不僅沒有悔意，還在其個人臉書上，扭曲事實，企圖掩飾劣行。其所屬的中天新聞台，也未對旗下記者的行為，道歉與懲處。

工會叫屈，「高雄市長韓國瑜之公開行程，皆有獨厚中天新聞台」，導致其他媒體記者為了提供給大眾完整的真相，必須要上演鏡頭爭奪戰，新聞媒體通常都是讓新聞主角站在台上，自己在台下取鏡與受訪，「但中天記者卻屢屢站上台，成為新聞主角的背後靈，讓各台畫面避之不去」，才會導致3月15日當天記者們在台上擠成一片的亂象。

工會提到，各家媒體記者均對《中天新聞台》感到強烈不滿，「中天護衛隊」屢次妨礙各家媒體新聞自由，東森新聞工會大聲呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）出面徹查，保障每家新聞媒體的權益，讓作為公民第4權的新聞媒體得以傳遞給社會大眾真相。

東森電視工會聲明全文： 針對東森新聞台記者於採訪時，遭到暴力攻擊的事件，東森電視工會提出以下聲明。 一、3月15日，台南市立委補選候選人謝龍介造勢場合，東森新聞台記者林鈺倖採訪時，相鄰的中天新聞台記者王又正欲爭搶靠近候選人的近身位置，竟對林鈺倖接連施以肢體暴力，先以右手包夾林鈺倖頭部，接著手肘攻擊胸部，以全身之力對林推擠壓制，造成林鈺倖身心受到嚴重傷害。 王又正之行為，有影片為證，不僅屬公然施暴，涉嫌性騷擾，也已構成阻撓記者的採訪自由。事後，王又正不僅沒有悔意，還在其個人臉書上，扭曲事實，企圖掩飾劣行。其所屬的中天新聞台，也未對旗下記者的行為，道歉與懲處。尤有甚者，同屬旺中媒體集團的中國時報，甚至引述王又正單方面的說法，連發兩篇報導，混淆視聽。 東森電視工會予以嚴正譴責，並要求王又正本人與中天新聞台做出正確回應。 東森電視工會也將作為林鈺倖的強力後盾，提供包括法律資源在內的協助。 二、近期，高雄市長韓國瑜之公開行程，皆有獨厚中天新聞台，以至於造成記者為爭取好的影音品質，而發生爭搶爭執甚至有危險情況發生；比如：依照以往的採訪慣例，造勢場合通常在台下取鏡、台下受訪，但中天記者卻屢屢站上台，成為新聞主角的背後靈，讓各台畫面避之不去，最終造成3月15日，各台記者擠上台的混亂場面。高雄市政府新聞局屢屢縱容或是配合中天新聞台，導致影響新聞品質，各台記者對此已累積不滿情緒，我們呼籲負責韓市長行程安排的單位，注意新聞採訪的公平原則，否則類似情事將層出不窮。 三、東森電視工會成立宗旨，在於保障員工勞動權益，以促進勞方有良好的工作表現；記者工作時的人身安全是其中重要的條件之一，我們要求公司主管，提出任何工作指令時，首要顧及同仁安全，不得令同仁置於危險的情境之中。 四、根據各台記者同業反映，近期於韓國瑜市長出現的採訪場合，皆有所謂的「中天護衛隊」不明人士，為特定媒體排除障礙，隨意推擠各台記者、導致記者受傷，此已令記者同業感覺採訪工作遭到阻撓，甚至心生畏懼。 落實憲法保障之言論自由，是國家通訊傳播委員會NCC成立之宗旨，我們呼籲NCC就此現象，出面了解，並與相關執法單位研議，如何保障記者的採訪自由，以維護新聞媒體做為第四權的重要價值。 東森電視事業股份有限公司企業工會

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