扯！有韓國瑜場合就有他們 中天護衛隊成員曝光...

2019-03-18 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》主播王又正日前採訪謝龍介、韓國瑜時，被拍到對《東森新聞台》女記者勒脖、撞胸，東森新聞工會對此怒批，最近韓國瑜出現場合，都有名為「中天護衛隊」的不明人士，為特定媒體排除障礙，有民眾拍到野生護衛隊成員，名牌上竟直接寫上「中天護衛隊」，畫面曝光令不少人相當傻眼。

《中天》主播王又正貼身採訪韓國瑜，日前在謝龍介造勢場合上，遭控對《東森》女記者施暴，畫面全被拍下，事件引發熱議。最近甚至傳出只要有韓國瑜的場合，就會有不明人士組成的「中天護衛隊」在現場徘徊，企圖干擾其他電視台記者採訪。

根據民眾拍到的畫面，中天護衛隊成員穿著隨性，還直接掛上寫有「中天護衛隊」的名牌。東森新聞工會昨也發出聲明痛批，各台記者同業反映，近期於韓國瑜市長出現的採訪場合，皆有所謂的「中天護衛隊」不明人士，為特定媒體排除障礙，隨意推擠各台記者、導致記者受傷，此已令記者同業感覺採訪工作遭到阻撓，甚至心生畏懼。

東森工會表示，會作為女記者的強力後盾，提供包括法律資源在內的協助，另外針對「中天護衛隊」屢次妨礙各家媒體新聞自由等行為，工會也呼籲，國家通訊傳播委員會（NCC）出面徹查，保障每家新聞媒體的權益，讓作為公民第4權的新聞媒體得以傳遞給社會大眾真相。

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