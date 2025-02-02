張智倫、林德福罷免連署 雙和團隊：合格份數合計破萬

雙和發動罷免藍委張智倫、林德福。（雙和罷免團隊提供）

2025/02/02 20:33

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市「倫刪立舒─罷免張智倫」及「無獻清林─罷免林德福」組成的雙和罷免團隊，團隊發言人「卡必罷啦」今表示，統計至過年前，2人連署合格份數達約各6000份。據了解，一階文件預計2月3日後1週內送出。

雙和罷免團隊1月19日宣布，一階連署門檻（2877份、2383份提議書）達標，持續衝高份數力求安全目標，並著手準備二階作業。

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「卡必罷啦」指出，團隊在年假期間已將永和、中和的提議書進行詳細檢核，將於下週最終確認、造冊後，趕在惡法施行前送件，具體時間仍在討論中。

「卡必罷啦」認為，二區均收到超過法定門檻的提議書，張智倫、林德福隨國民黨亂刪預算、鎖門霸佔內政委員會強行通過選罷法修惡的惡行，激起雙和人的憤怒，後續二階連署作業可至團隊社群平台查詢。

張智倫回應，尊重民眾行使權利，擔任立委1年來，為民爭取權益沒有絲毫懈怠、對預算審查同樣認真用心，不僅揪出海巡署預算疑似違法流用、踢爆民防預算密件指名黑熊學院，也提案要求政府單位預算不得任意流用，獲得全體立委支持通過。此外，積極為地方爭取人行道改善工程、增設汽機車停車場、全面修繕警消宿舍、加速設置污水下水道，持續推動南勢角聯外道路及國道3號中和交流道改善工程。

張智倫認為，身為立法委員有責任好好審查預算，督促政府遵守財政紀律，然而民進黨及側翼在他甫上任就號召罷免，如今更不斷造謠帶風向，意圖仇恨動員、煽動惡意罷免，徒增社會紛擾，相信有智慧的中和民眾，都會做出最正確的選擇。

至於林德福的部分，截稿前林仍電話未接、簡訊未回。不過，他先前曾說，尊重人民想法，民意代表為民喉舌、監督政府是職責所在，他的所作所為民眾看在眼裡，自然會明辨是非黑白，質疑罷免理由不夠充分，並指罷免是外圍團體操作、民進黨在背後掌控。

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