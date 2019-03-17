被指襲胸女記者 韓粉主播反嗆：別拿女性自尊做文章

2019-03-17 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕台南立委補選，高雄市長韓國瑜替國民黨立委候選人謝龍介站台時，出現中天主播王又正與一名東森女記者激烈卡位狀況，雙方發生肢體推擠，女記者控訴，遭王又正手肘大力攻擊胸部，涉嫌公然施暴和性騷擾，強調一定告，王又正也不甘示弱反擊，嗆「別拿女性的自尊做文章」。

15日下午高雄市長韓國瑜到台南幫黨籍候選人謝龍介站台時，由於記者群蜂湧而上，1名東森新聞女記者與中天主播王又正發生激烈推擠，影片中可以看到身穿黃衣的東森新聞女記者企圖擠至前方，不料王又正伸手攬著謝龍介的肩膀，試圖把她擠到後面，女記者極力抵抗，仍遭到王用右半身強行擠壓，而無法向前，影片曝光引發網路議論。

東森女記者事後控訴：「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？」稱自己差點被勒死，強調：「我一定會提告，職場暴力不容姑息」，東森女主播陳海茵也力挺同事提告。

面對質疑，王又正也不甘示弱在臉書上反擊，嗆「別拿女性的自尊做文章」，王稱別用這種「勒脖」、「襲胸」、「眼淚」、「受傷」等等不堪的字眼對他道德綁架、人情謀殺。

王又正PO出兩段影片，表示女記者為卡他位子，擋住謝龍介，他伸手搭在謝龍介肩上要拉謝出來，就被女記者稱「被我勒脖」；而所謂的「襲胸」，王又正解釋，是女記者卡不到位，用力往前推，害他差點跌倒後，為了站回「我的位置」把她「頂回去」的舉動，王又正強調：「當她做了這麼多暴力、無理的舉動後，只因為『她是女生』我就要乖乖被她欺負？」

王又正表示，在他旁邊，一直都有另外一名東森記者，質疑明明有人了，為什麼還硬要擠過來？反正「妳的目的是什麼？」對於本起事件，王又正質疑是「當事人」和「當事台」的惡意操作，強調自己「也將保留法律追訴權，對於抹黑、潑糞、傷害我名譽的任何言行，絕不寬貸。」

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