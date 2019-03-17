同事遭韓粉主播攻擊胸部 東森美女主播疾呼#MeToo支持提告

2019-03-17 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前台南立委補選期間，發生「韓國瑜貼身主播」王又正與一名東森女記者為卡位發生肢體推擠，女記者今控訴，遭王又正手肘攻擊胸部，涉嫌公然施暴和性騷擾，揚言一定提告，東森美女主播陳海茵也在臉書聲援同事，高喊「#MeToo」。

15日下午高雄市長韓國瑜到台南幫黨籍候選人謝龍介站台，當韓國瑜現身後，記者群蜂湧而上，一名黃衣的東森新聞女記者與中天主播王又正發生激烈推擠，王又正伸手攬著謝龍介的肩膀，試圖把女記者擠到後面，但對方極力抵抗，卻遭到他用右半身繼續強行擠壓她，而無法向前，引發爭議。

王又正事後澄清自己「謹守分際」，東森女記者不滿其說詞，打破沉默，控訴：「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？」稱自己差點被勒死，強調：「我一定會提告，職場暴力不容辜息」。

東森美女主播陳海茵也在臉書力挺同事，「全世界都看到我們南部女記者，除了被架拐子、攻擊胸部、用臀部頂撞腹部！這是職場暴力？還是職場性騷擾？」強調這無關政治，是關乎職業道德，呼籲「可以對女性尊重一點嗎？」陳海茵表示，女記者至今胸口仍疼痛，無法好好入眠，痛批王又正「強詞奪理」、「惡人先告狀」。

陳海茵強調，同業採訪推擠難免，但是用身高優勢霸凌、事後利用自身知名度討拍、對女性身體不尊重，都讓人忍無可忍，支持同事提告，用司法還原真相，同時在文內標籤上#譴責職場暴力、#反對職場性騷、#Metoo等詞。

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