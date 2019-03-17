採訪遭韓粉主播攻擊胸部 女記者出面：一定提告

一名身穿黃衣的東森新聞女記者控訴遭中天主播王又正用手肘攻擊胸部，王伸手攬著謝龍介的肩膀，女記者極力抵抗，卻遭到他用右半身繼續強行擠壓她，而無法向前。（資料照）

一名身穿黃衣的東森新聞女記者控訴遭中天主播王又正用手肘攻擊胸部，王伸手攬著謝龍介的肩膀，女記者極力抵抗，卻遭到他用右半身繼續強行擠壓她，而無法向前。（資料照）

2019-03-17 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台南立委補選，高雄市長韓國瑜現身替國民黨立委候選人謝龍介站台時，發生「韓國瑜貼身主播」王又正與一名東森女記者卡位狀況，雙方發生肢體推擠，女記者今在臉書控訴，遭王又正手肘大力攻擊胸部，公然施暴和性騷擾。

15日下午韓國瑜到台南幫謝龍介站台，當韓國瑜現身後，記者群蜂湧而上，一名黃衣的東森新聞女記者費力地從謝、韓之間鑽出，想把麥克風遞到韓國瑜嘴邊，但謝龍介已被擠到後方，中天主播王又正伸手攬著謝龍介的肩膀，試圖把女記者擠到後面，但對方極力抵抗，卻遭到他用右半身繼續強行擠壓她，而無法向前。

「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上痛批王又正，「當新聞主播也被自己造出的神迷倒時，就會出現這種暴力推擠的不理智行為。」他強調：「你對女性這樣的肢體碰撞是職場性騷擾，你曉得嗎？！」

王又正事後澄清，當下他看到謝龍介被擋住，伸出手越過女記者的頭，想把謝龍介拉出來，因此發生推擠，強調：「從頭到尾，謹守分際。」

對於王又正的說詞，東森女記者也打破沉默，稱這樣的行為，可以因其知名度遭到扭曲，甚至合理化，那她也不再緘默，東森女記者還原現場，她控訴：「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？」稱自己差點被勒死。

東森女記者也在網友留言時強調：「我一定會提告，職場暴力不容辜息」。

相關影片請見：

  • 東森女記者在臉書上控訴遭到公然職場暴力及性騷擾，揚言一定告中天主播王又正。（圖擷自臉書）

    東森女記者在臉書上控訴遭到公然職場暴力及性騷擾，揚言一定告中天主播王又正。（圖擷自臉書）

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