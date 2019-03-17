採訪遭韓粉主播攻擊胸部 女記者出面：一定提告

2019-03-17 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台南立委補選，高雄市長韓國瑜現身替國民黨立委候選人謝龍介站台時，發生「韓國瑜貼身主播」王又正與一名東森女記者卡位狀況，雙方發生肢體推擠，女記者今在臉書控訴，遭王又正手肘大力攻擊胸部，公然施暴和性騷擾。

15日下午韓國瑜到台南幫謝龍介站台，當韓國瑜現身後，記者群蜂湧而上，一名黃衣的東森新聞女記者費力地從謝、韓之間鑽出，想把麥克風遞到韓國瑜嘴邊，但謝龍介已被擠到後方，中天主播王又正伸手攬著謝龍介的肩膀，試圖把女記者擠到後面，但對方極力抵抗，卻遭到他用右半身繼續強行擠壓她，而無法向前。

「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上痛批王又正，「當新聞主播也被自己造出的神迷倒時，就會出現這種暴力推擠的不理智行為。」他強調：「你對女性這樣的肢體碰撞是職場性騷擾，你曉得嗎？！」

王又正事後澄清，當下他看到謝龍介被擋住，伸出手越過女記者的頭，想把謝龍介拉出來，因此發生推擠，強調：「從頭到尾，謹守分際。」

對於王又正的說詞，東森女記者也打破沉默，稱這樣的行為，可以因其知名度遭到扭曲，甚至合理化，那她也不再緘默，東森女記者還原現場，她控訴：「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？」稱自己差點被勒死。

東森女記者也在網友留言時強調：「我一定會提告，職場暴力不容辜息」。

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