韓國瑜助選謝龍介 2記者卡位爆發推擠衝突

2019-03-15 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（15）日三度前往台南，替第2選區立委補選候選人謝龍介站台，但中間卻發生小插曲，《中天新聞台》記者被捕捉到不斷推擠《東森新聞台》記者，被網友砲轟「那個猙獰的嘴臉真的超難看」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出《蘋果》採訪片段，能見謝龍介當時正下令群眾給予韓國瑜掌聲，接著輪到韓發言，此時《中天新聞台》記者不斷做出推擠動作，1名黃衣《東森新聞台》女記者費力地從謝、韓2人之間鑽出，將麥克風遞到韓國瑜嘴邊，但謝龍介已被擠到後方。

此時活動主持人要求媒體讓候選人站到前面，《中天新聞台》記者右手攬著謝龍介的肩膀，試圖把女記者擠到後面，但女記者極力抵抗，卻遭到《中天新聞台》記者明顯用右半身繼續強行擠壓她，此時主持人與維安人員發現場面逐漸失控，上前制止該名記者的行為。

網友們對此感到相當憤怒，紛紛留言表示，「台南明天智力測驗」、「請台南人明天務必用選票支持郭國文，打擊造假造謠的韓流亂象！」、「如果XX正在籃球場上的話，一定是打球很髒的那種」、「小丑被捧成這樣」、「只差沒拿香出來拜了！還少了鮮花和素果」。

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