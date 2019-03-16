韓國瑜輔選無力 他協尋「貼身主播」網酸：哭暈在廁所

2019-03-16 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜15日替國民黨台南立委候選人謝龍介站台時，卻發生「韓國瑜貼身主播」王又正和另一名女記者互不相讓卡位的情況，被質疑是「職場性騷擾」。而今天補選結果出爐，韓國瑜全力輔選的新北和台南，國民黨皆吞敗，就有網友發文協尋「又正主播還好嗎」，意外釣出網友有趣的回應。

新北三重、台南、彰化、金門今天完成4席立委補選，中選會晚間宣布最高票者分別為民進黨余天、民進黨郭國文、國民黨柯呈枋與無黨籍陳玉珍，19日將審定選舉結果並公告當選名單；民進黨保住三重、台南等2席，讓選前賣力輔選國民黨候選人的韓國瑜徒勞無功。

對此，有網友在PTT發文「又正主播去哪了？！」，並詢問前幾天都看到他「亦步亦趨的，跟在龍介仙和國瑜市長身旁，紀錄他們辛苦的選戰過程，為何開票時中天新聞都沒有他的身影？」

其他網友見狀留言笑說「哭暈在廁所吧」、「在曾文水庫撈柚子 勿擾」、「準備販賣麻豆柚子水？」、「怎麼了 王又正 說好的 韓流呢？」。

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