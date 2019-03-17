黨內學員拱選總統 吳敦義：還沒決定

2019-03-17 13:04

〔記者林良昇／台北報導〕立委補選結果出爐，2020年總統大選即將起跑，國民黨主席吳敦義動向受到關注，吳今午參加國民黨革命實踐研究院中興菁英班結業典禮，有學員在合照時高呼要吳敦義選總統，吳則以閩南語回應「還沒有決定」。

吳敦義今午出席國民黨革實院中興菁英班結業典禮並致詞，吳致詞時指出，培育人才是革實院非常重要的責任，他也跟革實院長林火旺說，希望培育人才，多網羅有潛力的人，將來為國家做事，畢竟有很多選舉，職務都很重要，希望學員在研討時彼此多切磋、多思考。

吳敦義表示，希望每位學員結訓後不管有無參選公職或擔任助理工作，將來一定要對公共事務增加了解，將來有機會為國、為民眾服務。

吳敦義也提及他的從政經歷，他在美國念書不成，因其父親車禍受傷所以回國，後來就到報社擔任記者一年多，後來因為前總統蔣經國看到他在大學報寫的社論，覺得很驚訝，所以就約見他，要他選台北市議員，25歲就擔任台北市議員，展開從政之路，後來去選南投縣長。

吳敦義說，有些人有這些運氣，有些人有很好的才能，如果運氣不到或許不能馬上有機會，但才能、品德都好的人不會埋沒一輩子，但要多充實自己，機會來的時候，一定要有能力準備好，抓住機會才能成功。

吳敦義隨後和各學員拍照留念，在大合照時，有學員高呼「主席凍蒜！」吳聽了開玩笑說，他兩年前就凍蒜了（指選上黨主席），學員則改呼選總統，吳則用閩南語說，還沒有決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/