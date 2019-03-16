國民黨將啟動總統大選作業 全代會提名可能由7月延至8月

2019-03-16 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕今日4席立委補選結束後，國民黨幕僚單位依照工作任務規劃，近日即啟動研擬第15任總統候選人提名作業要點暨作業時程，發佈提名登記公告時間將比照4年前大選，落在4月中旬，但據了解，過去國民黨主席吳敦義說5、6月進行初選程序，7月召開全代會通過提名人選的時程，考量萬分之一機率的「徵召」變數，「以時間換取空間」，可能出現調整，把召開全代會通過提名的時間延後至8月間。

據悉，最近黨中央內部有人力主，原本7月間召開提名總統造勢的全代會時間，應該延後到8月份，主要考量有二，一來為「事緩則圓」，6月初選結果出爐，如果距離提報全代會正式通過提名的期間能夠拉長，就有更充分時間可以掌握台北市長柯文哲是否參選總統的變數，二來則是以「時間換取空間」，讓黨內決定是否啟動「徵召」機制，能有更大的從容空間。

黨內解讀，這也是為何吳敦義在14日接受廣播節目專訪中，提及有關黨內提名時程的時候，已把過去說過7月召開全代會的說法，悄悄修正為「7月或8月」。

至於萬分之一可能性的徵召問題，據了解，不會是在幕僚規劃階段所要考量的問題，畢竟提名作業要點屬一般行政作業規定流程，一切只需按照現行「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」以及2月27日中常會所通過採行民調、黨員投票各占7成、3成比例，並且排除得經二分之一以上參選人同意可以改採全民調決定的決議來訂定遊戲規則，未來即便有出現徵召問題，也是依照中常會全權討論決議後的授權。

黨內人士指出，這次將完全循4年前的慣例，也就是在4月上旬提請中常會核定作業時程暨作業要點，四月中旬公告，會辦政見說明會、民調、黨員投票，六月中旬確定初選結果並將建議提名名單報請常會核備，這樣大家就不會有爭議。

至於萬分之一機率的問題（徵召），會可能發生在初選前或全代會前，黨內認為，目前仍言之過早，也無法預測，而且那是中常會的權責。

高雄市長韓國瑜日前接受廣播節目專訪時，談話被解讀承諾「做好做滿」市長任期，但事後本人否認，只強調目前沒有選總統的考量，傳聞背後是有人黨內高層授意不要把話講死。

對此，黨內人士澄清絕對沒有，強調黨務系統絕不可能直接傳這些話給韓國瑜，「傳出去還得了」，這位人士認為，應該是韓國瑜自己已有「動心起念」。

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