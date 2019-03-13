「保留萬分之一」的可能性…吳：由我親自出馬 也適用

2019-03-13

黨政經驗豐富 「很多人都希望我選」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨晚接受電視節目專訪時首度明確指出，過去他所謂「保留萬分之一」的可能性，除了將初選提名改為徵召的方式外，由他親自出馬參選，也在這個說法的適用範圍。

吳敦義說，他現在不可能開口勸民調最高的高雄市長韓國瑜參選。但對於主持人詢問，韓國瑜如果要成為國民黨可能的人選之一，是否初選時必須有所表態？吳意有所指地說，屆時要看黨內有沒有面對預期中的或預期外的人出來選，「假設那一位，我現在不能講誰，那一位對國民黨內已經有意向的人是比較領先的時候，那當然如果我們有一張牌，還贏過那一個人，那為什麼這張牌不打，眼看就輸掉，這就違背一個政黨最基本的目標嘛！任何一個政黨都是希望能贏得執政的機會。」

主持人再問，所以萬分之一的機會，就是包括韓國瑜，也包括他自己？吳敦義則說：「我不想講得那樣明白，我還要考量當中，我不能講自己。」

訪談中主持人曾數度追問是否可能參選，吳敦義說，他現階段不考慮這些事，要看十六日四席立委補選國民黨是否全贏，就能延續九合一的勝選氣勢到二○二○，萬一四席拿不到二、三席，氣勢就會斷下來。

他還說，三月十六日過後他會全盤考慮，如果國民黨的幾位人選，在正反面的條件都好，尤其「負面條件越沒有越好」，如果黨內真有這樣合適的人，「我何必去插一腳」，「但我也保持萬分之一（參選）可能」。

主持人詢問是否會鼓勵韓國瑜參選總統？吳敦義說，他現正全面謹慎觀察中，國民黨一定要推出一位不會受到攻擊、沒有變數、不會有健康、品德操守以及團隊的問題的候選人，否則選舉時對手無所不用其極，如果被弄出來個人或其團隊有弊案，或體能如果不行、中途衰弱怎麼辦？

對於韓國瑜的身體狀況是否讓他擔心？吳敦義連說三次「對」，還說他有請朋友轉告韓，要照顧好身體，最近韓好像瘦了不少。

「若都是照民調 蔡早就不用選了」

面對主持人詢問，萬分之一參選機會的原因為何？吳敦義說，很多人都希望他選，認為他黨政經驗豐富，無論中央、地方全都做過，而且他從未被調查局問過話，自己的首長與幹部全都乾乾淨淨。

吳敦義稍早受訪時提及，民調經常起起伏伏，「如果都是照民調，那蔡英文老早可以宣布不要選了，老早就結束了。」

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