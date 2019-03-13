2019-03-13

記者邱燕玲／特稿

國民黨二○二○總統選舉黨內初選還未開始，王金平和朱立倫的對決就先登場。在國民黨「七成民調、三成黨員投票」的初選規則下，王金平猛攻外界認為民調較佔優勢的朱立倫，是再自然不過的事，聚集在「兩個太陽」之爭、炒熱話題，也可藉此淡化韓國瑜效應的影響，在徵不徵召韓國瑜之前，先搶下黨內初選過關的門票再說。

王金平自從決定參選後，對朱立倫的攻勢看似不經意，實是相當縝密。包括王金平去年底輔選韓國瑜因身體過勞住院，朱立倫被名嘴爆料說他對外散播王「中風」的消息；二○一五年「換柱」前，朱立倫找王參選總統，王稱他已答應，但最後「新郎不是我」；以及王前天稱「我若拜託韓國瑜，他那一票不會投給朱」等。

面對王陣營一波波的攻勢，朱立倫當然有所警覺，但朱四兩撥千斤，對中風說回應「從未聽聞此事」；對「新郎不是我」一事回說「走回過去只是內耗」；對王指韓不會投給朱，朱也只回「王院長是前輩，我尊重王院長」，避開王的直球，選擇不直接與王對決。

對朱而言，維持平穩的節奏、不要出大亂子，能在七成民調中取勝，就能平安獲取初選過關的門票，因此對王的攻勢一律採「軟回應」，不要延燒擴大即可。對王而言，這個階段能曝光就曝光，有話題談就多談，沒議題就創造議題，能搶佔版面、引起討論，也是搶攻民調的方式。

朱王交鋒在韓流當道的此刻，能暫時讓兩人擺脫韓國瑜的糾纏，不過，在初選結束後，不論誰出線取得門票，終究還是要面對韓粉推出的韓國瑜必殺技。

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