朱嗆吳：要徵召就大大方方

2019-03-13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選預留徵召伏筆，宣布參選總統的前新北市長朱立倫昨接受電視節目專訪時拉高分貝向黨中央喊話，如要徵召，必須在初選程序前就徵召，就「大大方方的」，不能比賽打了，結果出來後又改變。

對於黨內初選仍保留徵召高雄市長韓國瑜的選項，朱立倫重申，他與韓是老朋友，韓是國民黨最閃亮的明星、最重要資產，韓現階段就是全力拚高雄市政，把市政做好，「我努力爭取更多支持」。

朱立倫認為，國民黨要有期許，不能只有一個韓國瑜，大家都要更強，包括他自己在內，黨中央保留徵召機會是必然的。他說，自己和韓國瑜有共識，國民黨要團結才有可能爭取民眾支持，國民黨要推出最強的候選人，韓也給他很多鼓勵和建議，他都在改、在做。如果他不夠努力、不夠強，「如果大家都只能期待韓市長，那韓市長當然就是我們最大的希望」。

朱立倫強調，每次聽到有徵召韓國瑜的聲音出現，他都反躬自省，如果他夠好，藍營支持者就不會有這樣的焦慮感。吳敦義做為黨主席，最高目標就是爭取勝選，如果參選人不夠強，黨主席就要有完整規劃；如果夠強，黨主席當然會很篤定提名候選人爭取勝選。

朱立倫也向黨中央喊話，指初選大概會在四月公告、五月登記，如果國民黨覺得不需要初選、要改採徵召，就必須在初選開始前做決定，不是所謂的二階段。

他說，如果黨員投過票了、民調做了、結果也公開了，又不提名這個候選人，在黨過去的經驗中，就比較不好；如果黨中央決定用徵召，就「大大方方的」，不能比賽開跑了，結果出來後又改變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/