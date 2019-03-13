吳朱批蔡操作兩岸緊張

2019-03-13

〔記者施曉光、周湘芸／綜合報導〕蔡英文總統前天召開國安會議提出七項指導綱領，反制中國的「一國兩制台灣方案」，國民黨主席吳敦義昨批評蔡英文，為了明年總統大選，故意操作兩岸緊張，企圖藉此贏得選舉的好處。

前新北市長朱立倫也批評說，中華民國從一九一二年以來都一直存在，兩岸關係不能只是反對或是對抗，而是怎麼樣做才能讓兩岸和平、合作，蔡總統做為執政者要提出方法，而不是每天想辦法與中國對抗，在國民黨重新執政後，兩岸能夠和平、合作，繁榮賺大錢。

國民黨昨在中央黨部舉行「國父逝世紀念日暨植樹節活動」，吳敦義致詞時，一方面向中國國家主席習近平喊話兩岸同文同種、血濃於水，要維持和平穩定發展，另一方面將批評矛頭指向蔡英文。

吳敦義表示，希望蔡英文不要因為明年總統大選，就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉的好處，同時不要忘記自己當年擔任扁政府時代陸委會主委時，曾經公開肯定有一九九二年「一中各表的九二共識」及認知。

吳敦義批評，蔡英文就任總統後竟然不承認有「九二共識」，他不相信以蔡英文的高學歷，又歷經很多職務，怎麼會有類似「健忘症」？

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