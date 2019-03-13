拜託韓就不會投朱？ 王：但我不做這種事

2019-03-13

〔記者陳昀、王榮祥、周湘芸／綜合報導〕高雄市長韓國瑜宣稱將不領表、做滿高雄市長四年任期，身為韓「三山造勢」幕後功臣的前立法院長王金平昨天受訪時說，自己與韓國瑜心意相通，「我如果拜託他，他那一票不會投給朱立倫，但我不會拜託他這種事。」

韓國瑜昨被問到此事先是大笑三聲「哈、哈、哈」，接著很謹慎地回應說：「所有大老、先進乃至參與二○二○的人士，只要來找我，都會熱情相對。」

滅王？朱：不會對王不敬

對於國民黨初選傳出「滅王計畫」，前新北市長朱立倫表示，王金平是黨內大老，是非常重要的長輩、領導人之一，大家都很尊重他，絕對不會有任何對王院長不敬的做法，黨內初選只是過程，最後全黨仍要團結在一起。

對於王金平受訪時說：「如果我拜託韓國瑜，他那一票一定不會投給朱立倫。」朱回應說：「王院長是我們的前輩、長輩，我們尊重他。」

王金平昨受訪時說，到目前為止，他還沒和韓國瑜談過選舉的事，也沒對外說過韓一定會支持自己，「還沒拜託過他」。他說，如果自己拜託韓國瑜，總統這票韓不會投給朱立倫，但他不會去拜託韓做這種不要投別人的事。

對於韓國瑜不領表，是否期待他主動支持？王金平說，以後再說吧，也可以說等因緣。至於是否擔心韓「做滿四年」有變數、是否期待他市長做滿四年？王金平說，沒辦法回答，因為他不管怎麼說，都會有人反對、大做文章。媒體追問：「如果初選過後又突然有徵召，會覺得不公平嗎？」王回應：「以後再說吧！」

韓國瑜則重申，到目前為止，他就是全心全意衝高雄經濟，總統大選並不在他考量之內。對於外界解讀韓國瑜卡在朱、王之間，韓強調，他目前很認真打拚高雄經濟，大家都看在眼裡，並沒有卡在朱、王之間的問題。

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