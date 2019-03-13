冷眼集》笨蛋還是壞蛋

2019-03-13

記者鄒景雯／特稿

柯Ｐ有段評論不假，他說：「國民黨什麼事都沒做，怎麼滿意度會增加？沒天良！」其實，如果看到國民黨四大天王爭搶總統提名的空手到與兩串蕉，他們不但啥事沒做，而且是一點長進也沒有。

民進黨是執政黨，站在明處，優點缺點全部一覽無遺，國民黨如果夠聰明，可打的議題多的是，結果年後到現在，大半的演出是荒腔走板，根本搔不到癢處，如此的雜耍式競選，未來又如何寄望可以優質治國？

台灣不是落後國家，總統級的人物，不比地方縣市長，全該注意起碼的談吐，小孩子鬥嘴鬧笑話的事，一定要自制。例如，有位天王批評：「民進黨喊台獨，又不敢台獨。」「中華民國自一九一二年就存在了，兩岸關係不能只對抗，要有方法。」就是最典型的嘴砲、空包彈。

玩這種舊把戲的國民黨菁英，當然知道一九一二年的中華民國是在中國，不在台灣，台灣當時甚至是日本殖民地，與中華民國一點關係也沒有。後來中華民國與這位天王的父親幹嘛跑到台灣來？大家都曉得是被中華人民共和國給滅國流亡了，既然如此，這位天王更該向全民報告的是：他的方法是什麼？是國民黨喊統一，又沒能力統一，只好被統一嗎？

還有一位天王很「喜感」，他評論蔡總統召開國安會議反制一國兩制，是打恐共牌，製造兩岸緊張，藉此贏得明年大選。恐共牌，早在一九四九年起，就是國民黨教給所有台灣人的，因為恐共，所以要戒嚴；因為恐共，所以要白色恐怖，國民黨自己的神主牌，怎麼可能被民進黨拿去供奉？而且這段推演的邏輯非常有趣，意味兩岸對立若升高，即有助民進黨選情？既然這是民進黨的強項，國民黨為什麼總愛進入對手設定的戰場中，被動應戰？這不是笨蛋，是什麼？

要怪，真的要怪國民黨這兩年多什麼都沒做，腦子用進廢退，當然就傻得快了。「維持現狀」的蔡英文，如果還能叫「對抗」，大家恐怕只能把國民黨的「方法」解釋為「賣祖」、「稱臣」，才符合比例原則。

國民黨不知道嗎，民進黨是怎麼衰敗的？一例一休、年金改革、同婚立法，這些議題全屬內政治理，由於未能減少內耗，導致重傷，有哪個是兩岸問題所引起？說白了，二○一六年，民進黨是靠中國政策立場當家的；執政經驗短暫，治國人才累積不及，使得在運轉國家機器時左支右絀，才是民進黨這些年的最大罩門。沒想到，國民黨對其軟肋不攻，盡在討取歡顏上使勁，難道坐實就只是北京的尾巴黨？

笨，還可以忍耐，壞，就沒藥醫，國民黨到底是笨蛋，還是壞蛋？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/