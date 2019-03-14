立委補選牽動總統初選 國民黨拚全贏

2019-03-14

〔記者林良昇／台北報導〕四席立委補選週六登場，國民黨試圖延續「韓流」，創四席全上的「全壘打」戰績，而選舉成敗對國民黨主席吳敦義是否參選總統，也起關鍵性作用，已宣佈參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平也期待補選拿下綠營選區，可以擴大藍營整體盤勢，有利總統大選選戰。

國民黨此次全黨力拚四席立委補選，希望延續去年九合一大選勝選氣勢，黨內「太陽」包含吳敦義、朱立倫、王金平、前總統馬英九都積極下鄉輔選，為了即將來到的總統初選暖身，拉抬自己、也拉抬全黨士氣。

立委補選結果牽動吳敦義是否參選總統的動向，吳敦義不只一次在接受媒體專訪時表示，是否參選總統的考慮因素之一，就是四席立委補選結果成功與否，是否能「全贏」，延續去年九合一大選的勝選氣勢到二○二○。

黨內人士分析，吳敦義帶領國民黨走出無糧草可用的窘境，並在去年九合一大選大勝、也幾乎囊括所有地方議長選舉的勝利，戰功彪炳，如果在這次立委補選能夠取勝，翻轉綠營鐵票區，對吳而言，又在戰功上加上一筆，就是宣佈參選總統時機成熟的時候。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，黨內「太陽」去輔選會得到媒體關注，增加曝光度，天王幫候選人站台，是「互利」行為。但對總統初選是否有幫助，要看各「太陽」與各候選人連結度，像新北立委補選就與朱立倫較有關係，若台南的謝龍介當選，外界也會認為是高雄市長韓國瑜的「韓流」因素，功勞反而是在韓身上。

不過，黃指出，唯一有差別的就是吳敦義，畢竟吳是黨主席，如果四席立委補選都獲勝，對吳當然是大加分，理論上吳參選總統的機率就會提高，但可能不是絕對性的因素。

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