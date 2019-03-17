談總統選舉黨內初選 盧秀燕強調候選人須具備2條件

2019-03-17 12:15

〔記者張菁雅／台中報導〕這次立委補選結果，國民黨席次不如預期，對於是否影響總統選舉黨內初選，台中市長盧秀燕今日受訪時未正面回應，僅表示，國民黨人才濟濟，雖然黨員各有支持者，仍必須經過黨內機制產生候選人，她相信黨提名的候選人，黨員都會全力支持。

國民黨原本預期在「韓流」效應下，這次立委補選可4席全拿，卻只保住彰化1席。盧秀燕今日出席活動前，針對媒體詢問目前情勢對未來高雄市長韓國瑜是否參選總統的影響？盧秀燕說，她一再強調，國民黨候選人產生要有2個條件，第一，要把國家帶到正確方向，所以總統候選人的理念很重要；第二，一定要選贏，光有理念選不贏也沒用，理論跟實務都要有，這是她心中的標準。

盧秀燕說，國民黨人才濟濟，好幾位候選人都具備以上2個條件，但因黨內有機制，一定要經過民主機制才能產生候選人，雖然黨員各喜各愛、各有支持者，還是要經過黨的程序，不管如何，能達到這2個條件的人，一定可以脫穎而出，而黨提名的候選人，黨員也會全力支持。

另外，盧秀燕不認為「韓流」失靈，她說，「韓流」威力還是蠻強大的，民進黨千萬別低估韓國瑜魅力及民間影響力。

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