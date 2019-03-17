立委補選「韓流」失靈？吳敦義：也不能這麼講

2019-03-17 10:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委補選結果出爐，國民黨僅守住彰化1席，外界解讀「韓流」退燒失靈。國民黨主席吳敦義今天表示，「也不能這麼講」，此次藍軍的票大幅增加，選舉結果只是恢復原來基本的狀況。

吳敦義今天上午出席「2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」，與蔡英文總統一前一後抵達會場，兩人沒有碰頭。

被問到選舉結果是否代表「韓流」失靈？吳敦義回應，「也不能這麼講」，跟過去比較，新北市的三重原來就是最綠的區域，與藍軍大概相差19%至20%左右，這次拉近到差距剩下5%，今天包括媒體一版頭條都寫到藍軍票大幅增加，畢竟深綠的地方還是差了5%，台南又是綠中之綠，民進黨後來動員大批人馬，包括前行政院院長賴清德及蔡英文總統多次輔選，「究竟有無其他的資源，這我們不知道 ，可是一般來講都有這樣的揣測。」

吳敦義分析，台南的立委候選人謝龍介也是把綠中之綠的區，打到幾乎有領先的程度，民進黨用了非常大的力量、使盡洪荒之力把陳筱諭勸退了，讓郭國文領先了3%左右，「我覺得大幅拉近，這就是一種進步。」

吳敦義認為，此次選舉結果藍綠各自守住基本盤，國民黨原來就只有彰化1席，新北和台南這2席本來就是綠軍，金門的綠軍有一位陳滄江脫黨參選，由原國民黨籍的無黨籍陳玉珍當選，這是恢復原來基本的狀況，所以要努力的地方還有很多。

媒體詢問，2020是否仍需要韓流助攻？吳敦義表示，當然都要很努力，各方都要努力，各種票源我們都要掌握住，現在與民進黨的差距那麼少，每一個力量都要珍惜、爭取。

關於陳玉珍恢復國民黨籍一事，吳敦義指出，陳玉珍之前已被註銷黨籍，並提出申覆，陳覺得自己是冤枉的，但黨有黨的程序和規律，黨內會審慎考量。

媒體追問是否保有萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會？吳敦義表示，「始終沒有改變過。」

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