不配合總統交管被罵翻 盧秀燕：守護市民健康而強悍

2019-03-14 12:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕嗆「中火若不拆1部機組，到時候總統來不配合交管」，引發外界猛烈批評。她今在臉書表示，為母則強，為守護市民健康而強悍，為了台中市民，必須把話說得很重，如果話不重，中央會重視？會理解我們的心情嗎？麻煩總統積極回應。

盧秀燕說，為了強力整治空汚，她上任後，市府除了針對中火室內煤倉延宕進行開罰以外，她也向蔡總統喊話：希望中央正視地方意見，至少拆除中火1至2部燃煤機組，以此作為改善中部空汚的第一步！為了台中市民，她必須把話說得很重，「如果話不重，中央會重視？會理解我們的心情嗎？」

她又說，總統來台中市，我們一定配合總統進出台中的交管需求；但是我們也拜託總統，請瞭解台中市民的痛苦，所以麻煩總統積極回應台中市民要求拆除部分燃煤機組，確實改善空汚的心聲。

盧秀燕說明，去年以來大林、通霄、林口共有5部發電機組上缐，根據市府環保局統計，這些機組足以分擔中火一半左右的發電任務，所以市府希望中央正視空污，要求中火部分燃煤機組除役，這樣的要求，並不過份。很無奈，中央似乎以拖待變，甚至一意孤行。

盧秀燕強調，中央可杯葛她改善台中空污的施政；但是不應該拿中部人的健康陪葬，這是正義問題、道德問題、責任問題！她也說竭誠歡迎蔡總統來台中，也一定會全力配合交管需求；但總統是否也願意公開表態：「支持先拆除中火1至2部機組，跟台中市政府一起展現改善中部空污的決心？！」

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