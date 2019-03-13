盧秀燕︰中火若不拆一部機組 總統來 不配合交管

2019-03-13

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕去年底市長選後，總統蔡英文計畫約六都市長見面，台中市長盧秀燕昨被問到此事表示，蔡總統選後曾打電話希望安排時間見面，但當時有事擱置，到目前為止沒有進一步聯絡。盧秀燕也嗆聲，最重要的是解決台中空污問題，如果不讓台中火力發電廠拆掉一部機組，到時候對總統車隊的交管也不見得那麼配合。

議員批盧 空污問題推中央

民進黨市議員施志昌則批評，盧秀燕在台中是「完全執政，完全卸責」，卸責的起手式都是先推給中央，空污如此，山手線也是如此，甚至用交管威脅總統，把台中市當作自己的「地盤」。這種有事先推中央、甚至語帶威脅的態度，只會讓市政持續空轉，也讓台灣社會分裂激化對立。

盧秀燕昨說，從去年到今年，大林、林口、通霄電廠共五部機組上線，經科學計算，台中火力發電廠拆掉一半機組，都不會影響發電，若連一部都不能拆，到時我們交管也不見得那麼配合。

總統車隊行進時，沿路都必須進行交通管制，由員警在各路口站崗，並控制交通號誌，讓車隊能一路綠燈通行。

盧秀燕表示，總統前來讓警察操翻了，交管也讓市民生活受到影響，如果在空污問題未展現善意，怎麼來台中競選，市民不會支持、也不會歡迎。

市府新聞局長吳皇昇解釋，市長的說法是「一種比喻」，是希望中央能夠正視地方的需要，而不是一味要求地方配合、出錢，卻不重視地方的意見和困難。

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