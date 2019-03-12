指潘恆旭最好請辭 杜紫宸：真的是豬隊友一枚

2019-03-12 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭上任後爭議不斷，最近更是被歌手鄧紫棋的經紀公司打臉，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸認為，潘恆旭這種言論，至少替韓國瑜選總統拉下50萬票。

針對邀約鄧紫棋擔任高雄代言人破局一事，觀光局長潘恆旭9日說是因為對方經紀公司開價太高，還說「鄧紫棋本人應該不是那麼貪財」，結果遭經紀公司打臉，說根本沒接過高市觀光局電話。杜紫宸10日在臉書上對此事發表意見，表示藝人出高價是否就等於貪財，相信社會自有公論，但是生意沒成交就惡言翻臉，恐怕不是值得效法的處理模式。杜紫宸認為，鄧紫棋在台灣擁有龐大的歌迷，潘恆旭得言論，恐怕至少替韓國瑜競選總統拉下50萬票，「真的是豬隊友一枚」。

杜紫宸在昨晚也再度在臉書貼文，感嘆地說：「政治明星碰上豬隊友，那是極傷腦筋的事。嚴格處置，別人説你無情無義，放縱不視，那個管不住嘴的定時炸彈不知何時又會闖禍 ...」而最好的辦法，杜紫宸認為是「豬隊友自己請辭」。

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