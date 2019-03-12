別忘了阿諾3月要來高雄 他設「倒數計時器」 酸爆高市府

2019-03-12 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭先前放話要請歌手鄧紫棋擔任高雄4月代言人，結果卻被接連打臉，不過潘恆旭去年也曾經說過，要邀請國際巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在3月來高雄演講，對此，基進黨發言人陳柏惟設置了「阿諾要來歡迎倒數計時器」，要看看阿諾在3月31日以前到底會不會來。

陳柏惟在臉書粉絲專頁「3Q 陳柏惟」貼文表示：「潘恆旭當時表示，阿諾原則上已同意。柏惟身為一個高雄市民，繼當年的Michael Jackson到高雄開演唱會之後，這幾年也有影歌星陸續到訪，但小時候在大螢幕上看到的阿諾身影，始終讓我難以忘懷。這個月阿諾要來了，柏惟設定了一個倒數時鐘，相信阿諾一定會在這個月來吧？」

陳柏惟最後則是諷刺地說：「邀大家一起來倒數，相信韓市長一定不會說謊，潘局長絕對不會耍嘴皮子，不要讓高雄人失望，大家一起來集氣！讓一天到晚唱衰國民黨的人知道，韓潘絕對不是欺世盜名的無恥之徒！做不到就是豪洨！」

許多網友見狀也紛紛諷刺：「阿諾的經紀人開天價，相信他本人沒有這麼貪財。」「到時候破局就會怪你洩密啦...」、「隔天標題『阿諾獅子大開口』『經紀人表示未接洽邀訪』...」、「哪壺不開提哪壺，你好壞！」

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