中國贈貓熊予高雄壽山動物園？ 蘇貞昌這麼說

2019-03-12 09:51

〔記者謝君臨／台北報導〕中國重慶動物園有意送兩隻貓熊「融融、雄雄」給高雄壽山動物園，高市觀光局長潘恆旭昨表示將成立貓熊小組，迎接「雄雄和融融」；行政院長蘇貞昌今被問到是否支持中國送貓熊給高雄，蘇表示，過去曾有這種講法，但都被認為是不切實際，現在八字還沒有一撇，沒有評論。

潘恆旭昨受訪時證實，中國全國人大「台灣省代表團」代表、全國台聯副會長許沛上週抵台與他接觸，表示重慶動物園將要贈送兩隻貓熊給壽山動物園，是7歲的母貓熊「融融」、8歲的公貓熊「雄雄」，希望可替壽山動物園帶來更多人潮與門票，高市觀光局也將成立貓熊小組，預計6月到重慶考察。

蘇貞昌今天上午赴立法院接受立委質詢，在步入議場前接受媒體訪問，對於自中國引進貓熊至高雄等議題發表看法；蘇貞昌說，過去也曾有過這種講法，但之前有關這方面的做法，都被認為是不切實際，那現在狀況究竟為何，八字還沒有一撇，沒有評論。

陸委會表示，若重慶動物園有意贈與大貓熊，必須由高雄壽山動物園向主管機關農委會提出申請，符合相關防檢疫規定後，即可循台北動物園引進大貓熊的模式處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/