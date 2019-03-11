黨內互打？ 昔盧秀燕發言人批潘恆旭「太好笑！」

2019-03-11 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕先前高雄市觀光局長潘恆旭放話要請歌手鄧紫棋擔任高雄4月代言人，之後無緣破局，9日跳出來批都是因為鄧紫棋的經紀公司獅子大開口，合作才會破局，強調他們就是不想花錢，想用其他方式請到鄧紫棋。潘恆旭此舉不僅遭到各界批評，連同黨人士都看不下去，曾擔任台中市長盧秀燕競選總部首席發言人的蔣豐懋直接在臉書上批「這太好笑了！」

潘恆旭日前指控鄧紫棋的經紀公司貪財，開出天價讓合作破局，更公布對方開出的價碼。但經紀公司方面跳出來打臉潘恆旭，表示根本沒有高雄市府的人來洽談，也不知道潘公布的價碼從何而來...。潘恆旭之後又改口說「不是經紀公司啦，是行銷公司」，讓各界看了是直搖頭。

曾經是盧秀燕競選首席發言人的蔣豐懋也看不下去，直接在臉書上留言酸：「太好笑了，代言不用錢？」讓PTT鄉民不禁感嘆，連同黨人士都這樣說了，「高雄也要拓展消波塊觀光嗎？」，痛批潘「下台是早晚的事」。

網友看了也表示，「同黨的也護不下去哈哈」、「完了...一直護航的韓粉要氣噗噗了」、「熟悉的黨內互打又要開始囉」、「沒料又愛嘴，高雄有這種觀光局長真的丟臉死了」、「國民黨優質傳統，黨內互打，越靠近2020會越多」。

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