鄧紫棋代言羅生門 網友整理韓市府「代言、見面跳票名單」

2019-03-11 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭日前放話，想邀請港星鄧紫棋擔任高雄4月代言人，破局後他又爆是對方「獅子大開口」合作才告吹，卻被經紀公司不斷打臉，強調「真的沒接過高雄市觀光局的電話。」對此，有鄉民整理出韓國瑜團隊至今稱要「代言或要見面最後都沒有成真」的名單，直言市政團隊的螺絲整個都鬆了。

潘恆旭9日爆料邀請鄧紫棋代言破局原因，「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」但隨即遭鄧紫棋工作團隊否認，「真的沒接過高雄市觀光局的電話！」10日晚間鄧紫棋經紀公司也發聲明澄清，強調「未收到任何有關演唱會贊助及成為觀光大使之邀約，疑是觀光局並沒連絡上適當仲介人。」

對此，有網友在PTT發文表示，「韓市長除了自己嘴巴要管管，底下的人也是，沒有完全確認的事情不要亂放話好嗎？看看多少說要代言或要見面的人最後都沒有成真！」他並整理出相關名單，「甄珍：沒接到邀約；任達華：帶路不代言；林志玲：經紀公司說沒收到邀約；小S：經紀人否認；林依晨：開玩笑要代言路跑，並表示應該高雄人代言高雄人比較好；鄧紫琪：沒收到任何邀約」。

另外韓國瑜曾稱香港馬會主動關心高雄賽馬，也遭馬會特別發表聲明打臉未接觸、224晚宴稱有大馬官員出席，最後沒有任何官員現身、要見大馬國會議員黃書琪與陳國偉，對方不是說沒收到邀請，不然就是說沒這行程...等等。

該網友強調，「一次就算了，如果接二連三的出現類似事件，不是你韓市長亂講，就是市政團隊螺絲整個鬆了，連這種事都會不斷出包，高雄市政是能做多好？？？？？」

其他網友見狀也留言酸「韓導作品集」、「才幾個月 作品集都快塞不下了」、「證實草包無誤阿」、「這種優秀市長一定要讓他取代習主席」、「就這樣一路騙到下台，坐領乾薪，當市長好輕鬆，出張嘴就能混過去」。

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