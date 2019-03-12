中國贈貓熊生變 潘恆旭：本來就還要中國中央同意

2019-03-12 09:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國重慶動物園打算送兩隻貓熊給高雄壽山動物園，但遭提案的重慶市台聯會會長許沛打臉，指她只是提議，且未與高雄市觀光局長潘恆旭碰面談此事。對此，潘恆旭澄清說，來台談此事的是渝台交流協會主任王呂剛，且這件事本來就還需要中國中央林業局等單位同意。

本月8 日，中國全國人大台灣省代表團全體會議上，台籍人大代表許沛提議，向高雄市贈送大貓熊的建議，將能拉近南台灣與中國之間的距離。

過了2天，高雄市觀光局長潘恆旭就在臉書貼出熊貓照片，定位在重慶市，還寫著「融融？雄雄？」。

根據媒體報導，潘恆旭受訪時也稱，許沛上週抵台與他接觸，表示要活絡重慶與高雄兩城市的交流，重慶動物園將送兩隻熊貓給壽山動物園，是7歲的母熊貓融融、8歲的公熊貓雄雄，高市觀光局也將成立熊貓小組，預計6月份前往重慶考察。

但全案又有新發展，有媒體報導，許沛突然改口，表示贈送貓熊只是她個人建議，不代表中央對台政策，她也沒接觸過潘恆旭。另有網路媒體報導，重慶動物園目前展出的10餘隻貓熊中，沒有7歲與8歲的貓熊，且重慶動物園也說沒有贈送貓熊給台灣的計畫，何況決定權其實在中央手上。

對此，潘恆旭今早透過臉書說，3月1號來壽山動物園交流的人，是渝台交流協會主任王呂剛，許沛只是提案人，且他受訪時就說的很清楚，這個案子還要過三關，包括中國中央林業局要同意、高雄市議會要同意等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/