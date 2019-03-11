過去省錢K新北今說幫忙蓋淡北 柯P挨批大撒幣、宋楚瑜二世

2019-03-11 16:09

〔記者郭安家／台北報導〕自豪省錢的台北市長柯文哲，今早面對新北市長侯友宜拜訪，柯釋善意指台北市政府願出資幫忙興建淡北道路，「工程費不計較」；兩人還手搓手。對此，台北市議員王世堅說，畫面令人作嘔！明顯肉麻，並「提醒」柯過去還向新北市府親兄弟明算帳、斤斤計較經費，如今為了選總統，將市民公款大撒幣，柯要五毛給一塊，根本是宋楚瑜二世！

王世堅指出，柯文哲上任之初，才因捷運蘆洲線工程款加利息116億元攤分問題，告上交通部、新北市府；柯還為了公車票價里程收費案，與新北市府斤斤計較、親兄弟明算帳。但他說，現在帳通通都不用算，前後相反、表裡不一，因為柯要拉攏侯友宜幫忙總統大選，去跟外縣市最大樁腳侯友宜政治交換，但侯也不是省油的燈，他看侯是陪柯演一齣戲。

王世堅批評，柯文哲過去對市民都錙銖必較，如今慈眉善目大撒幣，將市民公款做政治算計交換，非常可惡！「現在柯文哲彷彿讓我們看到現在宋楚瑜，要五毛給一塊，柯文哲成宋楚瑜二世」，柯這樣只是凸顯自己沒有原則。

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