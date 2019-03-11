聯合醫院、防毒... 「柯侯會」達成多項共識

2019-03-11 13:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯侯會」今天上午正式登場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜兩人會面約25分鐘，先後針對聯合醫院、防毒等議題達成共識。

侯友宜表示，今天和柯文哲會面很重要的一個目的是，上次因為腰傷沒有出席雙北論壇，實在對柯「很歹勢」，儘管有打電話致意，事後還是覺得應該要當面和柯說聲「謝謝」，讓他一個人主持雙北論壇。

兩人今談到聯合醫院的合作，柯文哲笑說，新北衛生局長是台北市聯合醫院副總院長的太太，所以自己都說他們兩夫妻講好就好了，有什麼需要我們協助的都沒有問題，像是軟體合作等。

除了聯合醫院外，雙方今還談到「防毒」，柯文哲表示，侯市長是警察出身，對毒品深惡痛絕，自己是醫生，也一樣，未來雙北的毒品防制可以更密切合作，不然台北市抓就跑到新北，新北市抓跑到台北，所以兩邊一定要一起處理，事後將找個機會更密切合作。

侯友宜說，柯市長是醫師專業，對戒毒部分有深刻了解，自己是緝毒，所以源頭管理比較清楚，會再找時間把這議題好好深入談一下，請雙北衛生局、警察局互相合作。

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