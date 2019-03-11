幫新北出錢蓋淡北道路爭取支持？柯Ｐ：想太多

2019-03-11 12:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕備受外界矚目的「柯侯會」今天上午正式登場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜兩人會面約25分鐘，先後針對淡北快速道路、聯合醫院、防毒等議題進行商談，由於昨傳出柯市府承諾會幫忙出淡北道路案工程費用，引發外界質疑是花錢把塞車買進台北。

對此，柯文哲表示，交通建設要整體考量，專業問題專業解決，一定是專業上能解釋，做完對整體交通會有改善，做一個建設要對大多數人帶來最多幸福。柯也說，「除非說他們的專業被扭曲，或是他們的專業不是專業，不然專家說可以，你說不行。」

媒體追問柯承諾出錢一事，柯表示，不是出錢啦，而是說工程費不會跟你計較，常常一件好事，結果工程費每公里造價的問題在那邊跟人家argue，七拖八拖、囉哩八唆，「我很討厭那樣，反正都是國家的錢，受不了那種態度，我說這錢我不會計較，把工程做好就好。」

至於花錢是不是為了爭取新北市民支持，柯回說，「我只是說不會為了那個小事情在那邊計較，我不是那種人啦，跟爭取什麼有什麼關係，想太多了！」

侯友宜也附和誇讚柯很務實，「謝謝柯市長，很關心雙北交通，用專業的態度面對」，淡北道路是淡水人殷殷期盼，應該站在大台北生活圈的高度去考量問題，雙北通勤族很多，道路的解決對雙北都是好事，「他的態度我欣然接受，這態度很棒，謝謝。」

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