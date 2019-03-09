柯侯會週一登場 柯文哲：侯很客氣腰傷後一直要來拜訪

2019-03-09 10:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕新北市長侯友宜和台北市長柯文哲原定2月23日出席雙北論壇，因侯腰痛臨時缺席，經雙方再度協調時間，「柯侯會」於本月11日登場。柯文哲今早出席首長領航共識營前受訪時表示，侯當時腰傷不能來，一直說要來拜訪，太客氣，主要談已經定案的淡北快速道路，柯承諾「錢沒有問題，我們可以出、可以幫忙出」。

成功連任台北市長後，柯文哲今日首次參加市府首長領航共識營，在進行前，柯文哲接受媒體訪問，媒體最先關注到上月底破局的柯侯會，將在下週一再度登場。對此柯文哲證實，侯市長太客氣了，上次雙北首長會議侯不能來，就一直要來拜訪，「我說不用啦、他說不行啦，還是要表達一下」，哎呀何必那麼客氣。

柯文哲說，因為雙北首長會議，侯受傷沒辦法，所以就要來拜訪。媒體提到會面時有密門會議要談論什麼，柯說，主要談淡北快速道路要定案，錢沒有問題，「我們可以出、可以幫忙出」。

至於其他雙北合作議題，柯文哲表示，幕僚會議早就都談完了，包括交通建設都已經談好了，上次會議雙方局處首長對該談得早就談完了，柯不斷表示，「他（指侯）就是客氣，其他該談的都已經談完」。

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