雙北論壇侯柯會破局 柯：很多事仍可在平台討論

2019-02-23 11:31

〔記者俞肇福／新北報導〕備受外界矚目的新北市與台北市首長領軍的雙北論壇，今天早上因為新北市長侯友宜腰傷，改由新北市副市長陳純敬代打；讓外界期待的侯柯共騎鐵道自行車破局。

柯今天上午出席雙北論壇時接受媒體聯訪，對侯友宜缺席一事，他說，早上有接到侯以及他主治醫師的電話，內容是「侯市長背部拉傷」，現在大概躺在床上休息。

侯先前有跟鄭文燦、林右昌碰面，今與柯文哲碰面卻臨時缺席，現場媒體也追問柯的想法？柯說「不會啦，我們之前都見過面，沒辦法，人吃五穀雜糧，有時候還是會生病」；至於侯友宜下午是否可能出席選舉行程，柯說自己也不知道。

侯友宜先前有邀請過基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦一起到平溪放天燈，侯友宜則邀請柯文哲到八斗子車站騎鐵道自行車，不料，卻因為侯友宜腰傷，留下小小遺憾。

柯文哲說，原本雙北論壇會議，他是認為在市區開會即可，因為侯友宜力邀移師到瑞芳開會，會後雙方一起騎乘鐵道腳踏車，象徵雙北首長攜手拚市政；不過，雖然侯友宜沒來，但是台北新北是雙北共同生活圈。很多事情可以一起在平台討論處理。

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