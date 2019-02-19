攜手拚市政 侯友宜、柯文哲週六共乘鐵道自行車

2019-02-19 16:25

〔記者俞肇福／新北報導〕雙北論壇將於本週六（23日）在新北市瑞芳高工舉行，新北市長侯友宜將與台北市長柯文哲共乘鐵道自行車。侯友宜今天表示，將與柯文哲攜手拚市政，打造大台北1小時生活圈。

有媒體詢問侯友宜與林右昌碰面，與鄭文燦碰面，然後平溪天燈節活動邀約鄭文燦、林右昌，外界覺得侯友宜是北北基桃的領頭羊？侯友宜表示，厝邊隔壁沒有分你跟我，台北市好、桃園好、基隆好、宜蘭好，新北就一定好，所以大家要攜手合作，我們是一個團隊，共同建造一個大台北一個小時的生活圈，讓我們大家彼此之間努力做事，帶動大台北未來的發展。

行之有年的雙北論壇，今年輪到由新北市舉辦，這也是侯友宜上任後，除行政院會以外，首次與柯文哲在論壇會面。

雙北論壇的溝通平台分為交通、產業民生、環境資源、都會發展、教育文化、防災、衛生社福、觀光文創等小組，由兩市的副市長召集研考單位展開幕僚作業。

侯友宜表示，將與柯文哲討論交通、安全、資源分享及環保、科技、軌道建設議題，這些都與政治無關，希望為市民創造更多願景，解決問題。

侯友宜表示，私下與柯文哲有初步的想法，盼彼此間讓別人有機會能夠做好，也讓自己把工作推動好。「我們會極力地跟柯市長共同攜手合作，好好的拚市政。」讓雙北市民對首長的政績有感。

目前規劃作業為，新北市與台北市雙方將先在瑞芳高工舉行室內會談，隨後轉往八斗子車站，侯友宜與柯文哲共乘深澳鐵道自行車，行銷東北角海岸觀光。

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