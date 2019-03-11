「500年必有王者興」王世堅酸韓不選2020 要柯穿龍袍好好睡

2019-03-11 16:02

〔記者郭安家／台北報導〕「上報」報導黨政人士指出，若台北市長柯文哲參選形成藍綠白「三腳督」，總統蔡英文反有一搏空間。台北市議員王世堅受訪表示，民進黨不會算計怎樣有利，但「輪不到你柯文哲這個爛咖！」毫無國家觀念的人選國家領導人，不是笑話嗎？王要柯每天穿著他送的龍袍好好睡，也是自我安慰，一定一夜好眠，一覺到天亮，就不用吃安眠藥。

根據中午最新消息，高雄市長韓國瑜宣布不選2020。對此，王世堅則酸說，韓的意思是做滿4年，可是當支持者千呼萬喚、把轎子扛到韓面前時，韓的心意是否還會堅定？套一句他們中國最愛用的「500年必有王者興」，可能韓國瑜就是中國歷史傳說裡面那個500年興起的一位王者，這也說不定，「所以為了不埋沒不出世的人才」，韓先不要把話說死。

「韓粉要加油！」王世堅再酸，韓粉要歌頌、更要行動，不能只歌頌、不行動，比方說現在韓粉每天抬轎到高雄市政府，轎子上面寫「總統大位」4個字，看韓國瑜會不會起心動念。

談到有政黨人士於「上報」表示，柯文哲參選形成藍綠白「三腳督」，蔡英文反有一搏空間。王世堅認為，民進黨多數支持者想法都很堅定，幾咖出來都一樣，會運作、炒作此議題大概是柯文哲之流，成天腦子都在算計，其實民進黨上下態度意念都一致，完全不受影響。

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