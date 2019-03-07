王金平宣布參選 一半藍委到場站台力挺

2019-03-07 14:14

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午10點10分舉行記者會正式宣布參選2020總統，有17名國民黨立委到場，原本同一時間要在立院舉行黨團記者會的「曾泰葆」，昨晚近10點也臨時取消記者會，但3人未在現場出現。

根據王金平辦公室整理的名單，出席的有國民黨立委江啟臣、蔣萬安、林德福、羅明才、李彥秀、柯志恩、廖國棟、陳宜民、黃昭順、呂玉玲、童惠珍、顏寬恒、蔣乃辛、吳志揚、林奕華、鄭天財、林麗蟬，國民黨目前35席立委扣除王金平後，有一半立委到場，其中不乏「親朱派」人馬，王金平發表演說後短暫下台，也不少人前往握手致意，給足王金平面子。

立法院國民黨團昨晚6點通知，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆原本今天上午10點要在立院黨團召開「實現貨出得去、人進得來目標－自由經濟特區」記者會，昨晚近10點臨時通知取消，但3人並未出現在王金平的參選大會。

國民黨中常委侯彩鳳、沈慶光、江碩平、蕭景田、林榮德，以及前考試院長許水德、前考試院秘書長林水吉、前內政部長李鴻源、前經濟部長王志剛、前彰化縣長卓伯源、前苗栗縣長劉政鴻、前基隆市長張通榮、彰化縣議長謝典霖、前立委蔡錦隆、無盟主席林炳坤、前立委周五六、前立委林國正、文傳會前主委胡文琦、前立委羅世雄、前立委鄭金鈴、前立委陳振盛、前立委陳瓊讚、前立委龐建國、前立委鄭逢時等人也都到場力挺。

在社會賢達方面，出席的有全國公教軍警消聯合總會劉盛良、前工總理事長許勝雄、聲寶集團總裁陳盛沺、工信工程集團總裁潘俊榮、前師大校長張國恩、全國體總理事長張朝國、螺絲公會理事長蔡圖晉、中研院院士彭汪嘉康、宏國集團副董林鴻道、前國策顧問連瑞猛、全國商總副理事長許舒博等人。

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