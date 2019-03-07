王金平今宣布選總統 張善政：與王接觸頻繁「衷心祝福」

2019-03-07 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前立法院長王金平今日舉辦參選2020總統大選大會，正式宣布投入總統大選，日前表態有意參選總統前行政院長張善政，對於是否也會辦大會正式對外宣布參選，張今日受訪表示，「會辦，目前日期未定，王院長是我的好朋友，和他接觸很頻繁，衷心祝福他。」

張善政指出，團隊成員都陸續到位，要依照專長將這些人組織起來，這幾週有很多不認識的朋友表達，「很希望我能夠出來參選」，還有一些朋友想幫忙助選，因自己尚未回覆，還有一點不高興，就跟他說現在正在組織人力，請朋友稍安勿躁。

張善政提及，對這些朋友有意幫忙很感動，近期有很多朋友熱烈回應，這幾週就會把人力組織起來。因自己沒有選舉經驗，所以人力和組織是最晚到位的，反而是政策部分，現在已經準備7、8成了。

張善政也說，最近會有一個善科基金會成立，目前正在申請，這些好的政策3月份會放在集思台灣平台網路上「拋轉引玉」，透過由下而上、由上而下管道，將已完成7、8成政見達到百分之百。

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