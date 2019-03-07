「我是有經驗、決心的船長」王金平：4年帶台灣走向世界

2019-03-07 10:34

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午在台北國際會議中心頂樓正式宣布參選總統，支持者不受下雨影響擠爆會場，活動由代表台灣經濟起飛的火箭在台北101前起飛的動畫揭開序幕，王金平與100名年輕百工百業代表一起走出會場，並著淺灰色西裝與紫色領帶展現活力，一開場就高呼：「我鄭重宣布參選2020年中華民國總統」，歡呼聲不絕於耳，王金平強調，未來4年台灣不該再陷入統獨死胡同，「兩岸本是同根生，必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣」，強調兩岸必須合作。

前考試院長許水德、前內政部長李鴻源、前彰化縣長卓伯源、三三會理事長許勝雄、全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良，以及國民黨立委蔣萬安、江啟臣、柯志恩、呂玉玲、廖國棟、顏寬恒等人，也都到場力挺。

王金平指出，自己宣布參選，是以堅定的信心、結合各行各業力量，展現台灣生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。

「當美國總統問他的幕僚，花大錢保護台灣得到什麼？當大陸一再聲明，台灣是中國不可分割的一部份」王金平表示，在這關鍵時刻，最應該挺身捍衛主權的我們，卻在爭吵中對立、內耗、沈淪，我們應該勇敢告訴全世界，台灣是世界不可或缺的一部份，我們要讓全世界看到台灣對世界的價值與貢獻，沒有台灣、蘋果智慧型手機無法順利上市。

王金平表示，未來4年是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻，我們不該再陷入統獨爭議的死胡同，和各種假議題的糾葛，務實面對歷史遺留的問題、放眼未來。

他強調，台灣、大陸是「中華兒女、本是同根生」，兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣，諾貝爾得主曼德拉總統曾說：「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴。」這句名言也為兩岸未來指出一條明路。

王金平表示，今天起將逐步提出公共政策的主張與策略，國人共同討論，凝聚共識，團結落實，讓人民過好生活、讓企業生存茁壯、讓經濟繁榮發展、讓社會安全和諧，台灣才能壯大，在國際社會展現自信與驕傲，他是有經驗、有決心的船長，「給我4年，我有自信帶領大家實現願景、發光發熱」。

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