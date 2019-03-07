王金平宣布選總統 盧秀燕：祝福

2019-03-07 13:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕立法院前院長王金平宣布參選總統，台中市長盧秀燕今日受訪時，除了表示祝福，也強調目前浮在檯面的國民黨候選人，都具有國家領導人的條件，初選會謹守分寸、不會介入，不管最後是誰獲得提名，她都會盡力輔選。

盧秀燕表示，想要為國家社會服務的人，都有權利參選，對於王前院長宣布參選，我們表示祝福；上屆總統大選國民黨找不到候選人，這次黨內人才濟濟，大家爭相表態，對政黨發展是好事；韓國瑜市長也特別講說他跟柯P是美女看美女，國民黨美女如雲、人才濟濟，想要參選總統的同志，她都會祝福。

媒體也詢問盧秀燕，王金平前院長提到以他的輩分可和習近平或川普平起平坐，盧秀燕說，目前浮在檯面上的國民黨候選人，每一位條件都很棒，就像各個美女一樣，每個人美的方法不同，但是我覺得，基本上都很美，基本上人才濟濟、都是太陽，每一位都具有足夠身為國家領導人的條件。

盧秀燕強調，初選期間，身為一個黨員，她會謹守分寸、不會介入，到時誰獲得提名，她都會盡力輔選。

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