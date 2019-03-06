退撫基金修法 立委、全教產籲提高績效

2019-03-06 14:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動年金改革，隨後將就退撫基金相關制度進行修法，不過，全國教育產業總工會與朝野立委今日召開記者會，呼籲退撫基金應公開透明、進行管理委員會組織調整，並提升投資績效。國民黨立委曾銘宗則呼籲，退撫基金應延攬民間投資經理人，並視績效核發績效獎金。

對於退撫基金的修法，全教產理事長黃耀南表示，退撫基金至今已成立20多年，但政府管理上力有未殆，雖創造7000多億元的績效，卻也有5000多億元虧損，實現損益約2000多億元，績效偏低。而年金三法修法，行政院、考試院有提案，但應可朝更優質立法的方向推動。

黃耀南表示，全教產亦有提出版本，主要有4點須處理，首先，政府20多年來對於投資績效不夠認真、專業，和他國比較偏低。其次，退撫基金由政府管理，但黑手持續操控其運作。第三，退撫基金管理委員會成員有3分之2為政府指派，恐有造成基金管理不足之處。第四，退撫基金管理相關規範應以投資績效為考量。

國民黨立委曾銘宗表示，他個人有對此議題提出修法草案，建議銓敘部修正退撫基金條例時，退休人員參與管理委員會比重，應自現行3分之1增至2分之1。其次，退撫基金管理條例第九條提及，基金收支情形每3個月公告1次，有太慢之嫌，應改為每1個月公告1次，並每3年進行一次5年期精算。另也應聘請30名民間專業人員協助操盤，除薪資比照民間水準，也應導入績效獎金制度。

全教產也質疑，相較於智利、加拿大等國類似基金的收益目標在4％以上，但台灣疑似以台灣銀行2年期定存1.04%利率作為基準。不過，與會的公務人員退休撫卹基金管理委員會執行秘書高誓男表示，台銀的2年期定存利率並非收益目標，而是「撥補目標」，如一段時間的收益未達標，就會啟動撥補。目前的年績效目標約4%左右，此績效雖尚不滿意，但和民間類似基金比，並沒有比較差。

高誓男也表示，民團所言的5000多億元並非「虧損」，而是經營成本，而對於外界呼籲公開透明部分，退撫基金管理委員會原逐季公告績效，但今年起已透過電子報逐月公告，另也不會有政府不當介入情形。此外，退撫基金也不具有在台股大跌時「護盤」的工作。

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