教職年改半年就省76億 全數挹注退撫基金

2019-02-27 16:21

首次上稿 14:37

更新時間 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天發布訊息，教育人員年金改革共省下76億餘元，將循109年度預算程序，全數撥付退撫基金。

教育部人事處說明，依107年7月1日施行之公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，中央和各地方政府每年度所節省退撫經費支出應挹注退撫基金，107年下半年度為新台幣76億餘元。其中，中央政府節省之優惠存款利息為15億8千萬餘元，月退休金（含月補償金）為4千5百萬餘元，共計16億2千萬餘元；地方政府節省之優惠存款利息為58億6千萬餘元，月退休金（含月補償金）為1億餘元，共計59億7千萬餘元，已於108年2月21日，經行政院會同考試院確定，後續將由各級政府循預算程序編列於109年度預算，撥付退撫基金。

教育部指出，這次挹注退撫基金作業為退撫條例施行後首次辦理，教育部分別於108年1月18日及同年2月13日邀集財政部、行政院主計總處、行政院人事行政總處及相關主管機關開會研商，確定107年下半年度應挹注經費的金額及經費撥付時程等事宜。依退撫條例第39條規定，每月退休所得之扣減順序為優惠存款利息、舊制月退休金（含月補償金）及新制月退休金，這次節省經費之來源，以優惠存款利息約74.5億為大宗。

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