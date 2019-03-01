川金二會破局 蔡英文：繼續與國際合作致力區域和平

2019-03-01 15:30

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南河內第2次會面，未達成任何協議，川金二會宣告破局，蔡英文今天關切朝鮮半島情勢，她說，我們台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。

蔡總統今天透過臉書貼文，替網友們「播報」這兩天台灣和全世界的幾則國際大事。她說，外交是一種專業，專業則是一種累積，就像吃火鍋要先加青菜和豆腐，湯才會清，新聞只看一種就不健康。

總統表示，美國川普總統與北韓領導人金正恩在越南河內舉行第2次會面，白宮方面釋出聲明，這次未達成任何「協議」，但雙方仍期待未來的會面。這次川金會主要聚焦在北韓的無核化進程將如何落實。

總統說，對於朝鮮半島的情勢，台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。

總統也提到，她昨天接見教廷的萬民福音部部長費洛尼樞機主教，他這次是以教宗方濟各特使的身分前來參加台灣天主教會舉辦的「第四屆全國聖體大會」，她也歡迎教宗未來能夠訪問台灣。

總統說，她非常認同教宗方濟各常提到的，以對話取代暴力是最好的方式，這也是民主台灣的信念。台灣也將持續作為教廷最好的人道慈善夥伴，為世界做出更多貢獻。

而南亞方面，蔡總統說，印度與巴基斯坦因為克什米爾問題發生軍事衝突，目前世界各國也都呼籲兩國採取措施，避免雙邊緊張局勢升高。

蔡總統也提醒，印巴兩國緊張情勢升高，外交部建議國人近期避免前往查謨暨克什米爾州及印巴邊境城市旅遊。如果遇到急難情形需要協助，請聯絡駐印度代表處。

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