談特赦 陳水扁：相信蔡總統有智慧處理

2019-03-01 11:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁今天到台中市，向上月過世的南區國光里長陳仁榮上香致意後，向遺孀等人致意時，他針對總統蔡英文是否特赦有一番見解，他說，是否赦免的關鍵，就是前總統馬英九所說「要不要的問題」，其他都是藉口，他還強調，蔡英文會思考這個問題，「她能當總統，絕對有這個智慧，現階段該怎麼辦？她絕對有她的想法，所以我們就尊重」。

前總統陳水扁今天（1日）上午，先到台中市大里區參加908台灣國總會長周崇德之母的公祭，之後至中市東區，向上月24日過世的南區國光里長陳仁榮（民進黨中市議員邱素貞丈夫）捻香致意，並於喪宅內與遺族談話，此行程並未公開，亦未通知媒體記者，但仍有少數記者得知，但陳水扁並未主動接受採訪，記者也沒有提問，僅在旁記錄。

陳水扁與邱素貞談及陳仁榮往事時，有人詢問說，陳水扁的頭髮比陳仁榮黝黑，是否染髮？陳水扁說，現在不流行染髮，流行「抹髮」，「國民黨替你抹（黑），不用自己抹」，他說，這是開玩笑的話，頭髮黑白與否，主因是基因。

邱素貞說，其丈夫陳仁榮遺願是希望總統蔡英文能特赦陳水扁，她曾向蔡英文提及特赦，蔡英文回答說「這是政治問題」，民進黨前台北市黨部主委黃慶林也抱怨說，蔡英文「很惡毒」，到現在還不給阿扁特赦，針對特赦（赦免）議題，陳水扁有一番感慨與闡述。

陳水扁說，「我相信她（蔡英文）會思考這個問題」，他被關了6年又1個多月，前總統馬英九在2011年與蔡總統第一次PK時，於電視辯論中，馬英九問蔡英文，如果妳當選，是否特赦陳水扁？蔡總統答覆說，因為陳水扁尚有案件尚未結束（指檢方偵查或法院審理結束），因此，無特赦的問題，馬英九繼續追問，「這是要不要的問題，縱使案子沒有定讞，沒有全部定讞，也能夠特赦，是要不要的問題」。

陳水扁說，馬英九也認為赦免是「要或不要的問題」，陳水扁進一步說，沒有特赦的作業問題，縱使還有案件尚未結束，也是能特赦，以美國為例，福特總統特赦尼克森，尼克森的案件連起訴、判決都沒有，福特總統也是直接特赦。

他強調，台灣的赦免法，如果規定案件必須定讞才能赦免，尚未定讞的不能赦免，他要請問，已經判刑定讞的人，是有罪確定，已經抓去關了，都能獲得赦免，至於他「有罪無罪還不知道，有的還沒起訴，有的起訴判無罪，或尚未定讞，卻顛倒不能赦免？舉重以明輕，重的都可以，輕的為何不能（赦免）？不用經過修法，用解釋的就能通，用解釋的就能赦免」。

陳水扁說，退而求其次，如果定讞的能赦免，尚未定讞的不能赦免，他認為，也可以先定讞的先赦免，其他尚未定讞的依照程序走，如有人認為，萬一其他案件有罪，還是要抓去關，赦免也就沒效（沒用），但他認為，「話講回來，法條（赦免法）有寫明，一個人一輩子只能赦免一次，不能赦免第二次、第三次嗎？沒有，沒有這一條」，「這些都不是問題，就是馬英九所說的，要不要的問題，其他都是藉口」。

不過，陳水扁暢談赦免的問題後，他補充說，「大家要團結，支持蔡總統，我相信她會想這個問題」，「你要瞭解，她（蔡英文）能當總統，她絕對有這個智慧，現階段該怎麼辦？她絕對有她的想法，所以我們就尊重。」

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